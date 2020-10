Lezione per l'Italia che vuol ripartire

L’inaugurazione del Mose, la dimostrazione che funziona, probabilmente anche con condizioni di mare e vento più avverse, è motivo di soddisfazione. Ogni opera richiede tempo e ha un costo: ma quando l'uno e l'altro presentano anomalie così macroscopiche, è impossibile non considerarle. Il tempo: 54 anni dalla catastrofe, una delle più spaventose alluvioni degli ultimi secoli, che pose il problema di che cosa si poteva fare per evitare la distruzione di un gioiello unico e irripetibile. Dieci anni per individuare una soluzione, e poi 40 anni per realizzarla. Il costo: quello per la costruzione (6,1 miliardi di euro; a cui si deve aggiungere quello della manutenzione per 100 anni : 1,6 miliardi).

