Laudato si', il pil

I nemici del capitalismo e i loro argomenti esistono da prima che il capitalismo nascesse. Da sempre il meccanismo che nella storia dell’umanità ha portato più benessere a più persone nel più breve tempo viene messo in discussione: va “ripensato” o “superato”, in ogni caso bisogna “cambiare paradigma”. Si devono abbandonare i fondamenti del suo credo, in particolare il “dogma della crescita” e in particolare ciò che serve a misurarla: il pil (prodotto interno lordo). Gli attacchi al pil e alla crescita si amplificano e intensificano durante le crisi economiche, paradossalmente proprio quando il pil si contrae. Cioè quando c’è de-crescita (infelice). L’obiettivo non sarebbe quello di migliorare o riformare il sistema per tornare presto a crescere, ma edificare un sistema radicalmente diverso su nuove e non meglio specificate fondamenta.

