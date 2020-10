C’erano una volta le guerre stellari. Non quelle tra Darth Vader e Luke Skywalker, ma quelle tra Ronald Reagan e Michail Gorbaciov per la costruzione dello scudo spaziale. Oggi, invece, ci sono le guerre digitali per il controllo delle tecnologie più avanzate (5G, intelligenza artificiale, ecc.). Lo scontro in atto vede contrapposti principalmente Stati Uniti e Cina, ma anche in Europa sta intensificandosi la battaglia per la conquista della sovranità tecnologica, seppure in un contesto e con modalità affatto diverse.

Pubblicità

Pubblicità