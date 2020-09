Tremori d'autunno

Lo chiamano già il triangolo della paura: la seconda ondata del Covid-19, il crollo delle Borse e le elezioni americane del 3 novembre sono eventi strettamente collegati, molto più di quanto si possa immaginare. “Ho paura per quest’autunno”, ha ammesso Paolo Gentiloni nella sua veste di commissario europeo, riferendosi soprattutto all’Italia e alle conseguenze sociali della pandemia. Ha paura Boris Johnson che prima ha negato, poi si è beccato il coronavirus e adesso è in una doppia trappola: Brexit e Covid-19. Ha paura Emmanuel Macron che ha visto quest’estate i suoi connazionali gettarsi in una anarchica ebbrezza. Ma forse più di tutti ha paura Donald Trump: rischia di non essere rieletto e di restare nell’album dei ricordi come il presidente che ha assistito a una delle più grandi perdite di vite umane nella storia, secondo gli esperti della Johns Hopkins.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni