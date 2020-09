Bce al bivio: divergenza o convergenza con la Fed?

Inflazione sì, inflazione no. Alla vigilia della riunione della Banca centrale europea (Bce) si scoprirà se anche Francoforte seguirà la Federal Reserve, che dal simposio di Jackson Hole ha deciso di non guardare più al 2 per cento di crescita dell’indice generale dei prezzi come un tetto insuperabile. Meglio perseguire la piena occupazione nella fase di ripresa post pandemia di Covid-19, anche tollerando un’inflazione superiore al 2 per cento. Uno scenario nuovo e carico di incertezze di lungo periodo. ...

