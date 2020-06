La maratona Recovery

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha convocato un vertice fisico dei capi di stato e di governo il 17 e 18 luglio per tentare di trovare un accordo sul Recovery fund e il bilancio 2021-27 dell’Ue. Ma più che uno sprint, la strada verso un compromesso sarà una maratona. In una riunione a porte chiuse con i presidenti dei gruppi politici all’Europarlamento, Ursula von der Leyen ha avvertito di non aspettarsi una svolta il 17 e 18 luglio....

