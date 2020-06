I tempi (lunghi) del Recovery fund

Viktor Orbán è rimasto frugale sul Recovery fund il tempo necessario per calcolare quanto potrebbe rimetterci. Il 4 per cento del pil dell’Ungheria è fatto di fondi dell’Ue: per continuare a fare il sovranista indisturbato, il premier illiberale ha bisogno dei soldi degli altri. Così, dopo aver alzato la voce, ieri Orbán ha messo la retromarcia. Anche se l’idea di debito comune è “totalmente antitetica al modo di pensare ungherese (...) questa volta eccezionalmente dobbiamo usare questo strumento” per aiutare...

