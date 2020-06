Infrastrutture senza chiacchiere

Arrivano un paio di ottime idee per il “plan” che il governo dovrebbe mettere a punto per beneficiare dei 172 miliardi destinati all’Italia dal Recovery fund europeo. Sono di Dario Franceschini, che però non è ministro delle Infrastrutture o dell’Economia, ma dei Beni culturali e del Turismo. Si tratta di portare al sud l’alta velocità, cioè la principale e di maggiore utilità e successo tra le infrastrutture realizzate in Italia negli ultimi decenni. Franceschini propone una Tav Bologna-Bari-Taranto, da realizzare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.