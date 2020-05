I venditori di Tequila ed elastici ringraziano i due mesi di quarantena

Roma. Tequila, attrezzi da palestra, make-up, lenzuola e elastici: cosa hanno in comune questi cinque generi merceologici? In apparenza, niente. In realtà, sono tutti in testa alle vendite per via della quarantena da Coronavirus. Ciò per lo meno nel Regno Unito, a quanto risulta dai conti di John Lewis Partnership, il gruppo britannico a cui appartiene in particolare la catena di supermercati Waitrose & Partners. Ma è presumibile che analoghi rapporti provenienti da altri paesi darebbero risultati simili. All’inizio,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.