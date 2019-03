Cattolica, l'utile netto cresce a 107 mln: il miglior risultato degli ultimi 10 anni

Il cda di Cattolica ha approvato i conti 2018 che vedono un utile netto di 107 milioni (da 41 milioni del 2017), che rappresenta il miglior risultato di gruppo dell'ultimo decennio. Il risultato operativo è in forte crescita (più 42,2 per cento a 292 milioni) "grazie a maggior produzione e miglioramento dei margini tecnici". In virtù di questi numeri il cda ha proposto un dividendo di 0,4 euro per azione, in crescita del 14,3 per cento rispetto all'anno scorso. Sul fronte del business, la raccolta complessiva risulta in aumento a 5,8 miliardi (più 15,7 per cento) sia nel danni (più 4,4 per cento) sia nel vita (più 23,2 per cento) mentre il combined ratio risulta in miglioramento al 93,4 per cento e il Solvency II Ratio si attesta al 172 per cento post dividendo. I primi mesi del 2019, precisa la società, mostrano un andamento in linea con la parte finale del 2018, con una moderata crescita tariffaria nell'auto pur in un mercato assicurativo ancora caratterizzato da un'elevata competitività. In linea con quanto dichiarato nel proprio Piano Industriale 2018-20, fatti salvi eventi straordinari ad oggi non prevedibili, il gruppo ambisce per il 2019 a un'ulteriore crescita del risultato operativo.

"La storia di Cattolica – ha detto Paolo Bedoni, Presidente del Gruppo Cattolica Assicurazioni – è oggi la storia di una Compagnia sana e profittevole, che ha saputo rinnovarsi mantenendo fede ai principi fondamentali che la ispirano e questi risultati dimostrano ai Soci la buona gestione della Compagnia e la validità delle azioni messe in campo”.