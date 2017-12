La rinascita dell’Italia deve partire da formazione, ricerca, selezione

Professor Cassese, Michele Salvati, scrivendo sul Corriere della sera del 21 dicembre scorso, ha notato che “il nostro paese fa fatica a crescere”, ha indicato le cause di questa difficoltà, ha segnalato che vi è un vuoto di idee o un vuoto di coraggio nel manifestarle. Giuseppe De Rita, in una intervista al Dubbio del 19 dicembre, ha lamentato che si fa politica inseguendo gli eventi. Le propongo: non abbiamo paura di essere ambiziosi, parliamo della possibile rinascita dell’Italia. Dalla...

