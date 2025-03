Il trumpismo della Lega

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La Lega sta impiastricciando il testo di maggioranza per il voto di domani sulla missione da affidare a Giorgia Meloni verso il Consiglio europeo in cui si dà la svolta al modo in cui i paesi Ue e addentellati si preparano a esercitare un ruolo mondiale maggiore nel confronto militare, strategico, diplomatico, economico. I leghisti usano un linguaggio confondente, una sintassi trumpiana, provocano con Alberto Bagnai, pizzicano perfino con Giancarlo Giorgetti. Sfottono, fanno i furbi, espongono il resto della maggioranza. Mentre diventano diretti, parlano in modo piano, incasellano le loro scelte in uno sviluppo perfettamente logico, solo quando parlano nostalgicamente delle intese giallo verdi, del dialogo con i 5 stelle, con cui condividono l’entusiasmo per la collaborazione con la Russia. Solo che ai tempi del loro governo raggiunsero facilmente assieme la maggioranza, mentre ora, sommati, starebbero sotto al 25 per cento, cioè un livello in cui non si è in grado di svolgere neanche il ruolo di minoranza di blocco contro decisioni straordinarie

Ah, una ragione in più, anzi forse la ragione fondamentale, per cui l’Europa dovrebbe imparare ad avere un ruolo nel confronto mondiale sulla capacità di influenza diplomatica e sulla potenza militare.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Come si muovono i ministri degli esteri e la responsabile della politica estera europea.

Indagini avanzate sugli attentati russi in Lituania e Donald Tusk ne fa oggetto del confronto da avviare con Putin.

Per fare veramente politica internazionale contando qualcosa bisogna anche sapersi scegliere i giusti amici discutibili. L’Ue sta puntando sul nuovo leader siriano, che, parallelamente, riceve strali dalla Russia e dall’Iran.

Fatto #2

Le guerre commerciali che riducono la ricchezza di tutti.

Fatto #3

L’internet diffuso via laser (quindi usando la luce, i fotoni) da un’azienda incubata da Alphabet e ora pronta a camminare da sola sul mercato, il servizio sembra funzionare meglio di quello della Starlink di Elon Musk (figuratevi ora come si arrabbia). Già è in funzione e già ha clienti, a breve dovrebbe migliorare in modo travolgente grazie alla maggiore efficienza del suo chip fotonico. Diversamente da Starlink punta a vendere servizi alle grandi aziende di telefonia che poi raggiungono la clientela finale.

Oggi in pillole