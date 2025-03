Trump e la distensione di Nixon: i precedenti

Trump non è il primo presidente americano a mettere da parte la moralità per fare un accordo con Mosca. Roosevelt a Yalta sperava di arruolare Stalin nella lotta nel Pacifico. E Nixon e Kissinger contattarono Breznev con un’offerta di distensione

“La vera natura e il prezzo pieno delle politiche del presidente Trump su Russia e Ucraina sono diventati chiari negli ultimi giorni” scrive Walter Russell Mead sul Wall Street Journal. “Trump ritiene che migliorare le relazioni con la Russia sia necessario per la rinascita americana che spera di guidare, ed è disposto a pagare un prezzo alto, persino stupefacente, in termini di autorità morale, alleanze e territorio ucraino per ottenere il suo accordo. Putin lo capisce e addebiterà di conseguenza il costo agli Stati Uniti. Trump non è il primo presidente americano a mettere da parte la moralità per fare un accordo con Mosca. Franklin D. Roosevelt, convinto che avrebbe avuto bisogno dell’aiuto sovietico contro il Giappone se il Progetto Manhattan non fosse riuscito a consegnare in tempo un’arma che avrebbe posto fine alla guerra, si recò a Yalta negli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale sperando di arruolare Joseph Stalin nella lotta nel Pacifico. Impantanati in Vietnam e contemplando il crollo del sistema finanziario di Bretton Woods, Richard Nixon e Henry Kissinger contattarono Leonid Breznev con un’offerta di distensione.

Che piaccia o no al resto di noi, Trump intende elaborare un terzo compromesso pragmatico tra Mosca e Washington. I sostenitori del presidente sostengono che non si tratti di una novità. Sia gli accordi di Yalta che la distensione di Nixon hanno sacrificato i diritti umani a una Realpolitik a sangue freddo. Dal punto di vista del team Trump, un’intesa pragmatica con la Russia, anche se la stretta di mano avviene sul cadavere sanguinante dell’Ucraina, fa parte di una strategia per ripristinare l’equilibrio di potere a livello mondiale. Potrebbe allontanare la Russia dalla Cina e ottenere l’aiuto russo per convincere l’Iran ad accettare un serio accordo nucleare. La domanda più rilevante riguarda l’efficacia. Offrendo a Putin un riconoscimento esplicito di una sfera di interesse in parti dell’ex Unione Sovietica tra cui Ucraina, Bielorussia, Georgia e Armenia, Trump sta facendo concessioni più grandi di quelle che i suoi predecessori del XXI secolo hanno tentato nei loro falliti tentativi di raggiungere un’intesa con Putin. E offrendo di abbandonare il sostegno americano alla promozione della democrazia, Trump sta tornando al silenzio sui diritti umani che ha caratterizzato la distensione dell’era Nixon.

La domanda non è se Putin accetterà le generose mosse di Trump. Prenderà tutto ciò che gli verrà dato. La domanda è cosa verrà dopo. Qui, la storia non è incoraggiante. Harry S. Truman si pentì degli accordi di Yalta già nella primavera del 1945. Sia Jimmy Carter che Ronald Reagan costruirono campagne di successo sull’opposizione all’amoralità percepita della Realpolitik e della distensione nixoniana. Il Cremlino considererà qualsiasi accordo con Trump come una tregua piuttosto che una pace. Ciò limita il valore di un accordo. Se la Russia non rispetta l’accordo, come è probabile, l’opinione pubblica americana si rivolterà contro, come a Yalta. Se l’accordo riesce a ripristinare il potere americano come ha fatto la distensione, la pressione politica negli Stati Uniti per tornare a una politica estera ideologicamente assertiva si intensificherà, come è successo negli anni di Ford, Carter e Reagan”. (Traduzione di Giulio Meotti)