Ernesto Ruffini lascia l’Agenzia delle entrate in un momento di grande impegno sul fronte fiscale (ma quando c’è stato un momento tranquillo?). Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo si trovano a dover scegliere un nuovo capo per il braccio operativo del fisco mentre la delega è ancora da completare e l’operazione concordato non è stata di successo. Da governo e maggioranza erano state varie ultimamente le voci critiche sul modo di operare dell’agenzia, ma, per la verità, non era Ruffini direttamente a essere criticato.

Francois Bayrou è certamente l’ultima carta per Emmanuel Macron, almeno volendo restare nella sua impostazione centrista e liberale. Dopo c’è solo una gran confusione. Si parla di elezioni, da cui sarebbe però ulteriormente indebolito Macron. E qualcuno comincia a parlare di dimissioni (fatto inaudito nel sistema istituzionale francese)

Un altro operaio morto sul lavoro e in un cantiere controllato in modo continuo, è una nuova tragica dimostrazione della scarsa efficacia delle regole formali sulla sicurezza

Ancora multe pesantissime per il caso degli oppioidi negli Usa e per il coinvolgimento di grandissime aziende

