Cosa succede in Corea del Sud

La legge marziale in Corea del Sud un po’ contro l’altra Corea e un po’ contro l’opposizione. Un dramma per una democrazia che fa parte del G7 e che deve confrontarsi con vicini molto ostili.

Nello scontro tra governo e oppositori sono in azione le forze speciali, mentre è stato tentato un assalto al parlamento.

Dopo che la maggioranza dei deputati ha adottato una risoluzione che ne chiede la revoca, il presidente dell'Assemblea nazionale ha dichiarato "nulla" la legge marziale dichiarata dal presidente. I deputati hanno applaudito quando ha chiesto a soldati e polizia di lasciare il palazzo. Ciononostante l'esercito sudcoreano ha dichiarato che la farà rispettare fino a quando non sarà revocata dal presidente.

L’Italia dà un numero da usare in caso di pericolo per chi si trovasse in Corea.



Le tre "cose" principali

Fatto #1

John Elkann non verrà a riferire, almeno a breve, nel parlamento italiano. Tra le ragioni del rinvio c’è il clima ancora ostile, con la Lega pronta a ripescare il repertorio anti-agnelliano di cui si nutre lo storico piagnisteo semi populista in Italia, cose che andavano dai troppi soldi pubblici per la Fiat agli investimenti per fare le strade (come se fossero un favore e non un’infrastruttura necessaria), dagli arbitraggi pro Juve agli stop all’ingresso di produttori di auto stranieri in Italia. Insomma, un repertorio con qualche pezzetto di verità, ma mai ben argomentato e sempre confuso con tanto complottismo e tanta demagogia.

Ma tra le ragioni del rifiuto c’è certamente anche la confusione che regna sul futuro dell’azienda italo-franco-americana. Sul Foglio oggi c’era una suggestione ottima per le chiacchiere a cena, con l’indicazione di una possibile arditissima fusione con Tesla, di cui Elon Musk si sarebbe già scocciato e per la quale cercherebbe un buon matrimonio.

Ma è un momento difficile per l’auto in generale, anche per la campagna di odio da cui è stata colpita.

Fatto #2

Il governo di Michel Barnier sta per cadere e dopo le cose in Francia andranno molto peggio

Fatto #3

Russia e Cina hanno provato e provano a destabilizzare le democrazie. La Nato lo considera ovviamente un atto ostile perché l’Ucraina non deve essere conquistata dai russi

Oggi in pillole