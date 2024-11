Le debolezze del centrosinistra, anche quando vince

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

C’è il Pd, prende voti, riesce anche ad aprirsi alla società e a trovare candidati validi fuori dallo stretto giro partitico, piano piano arriveranno anche un po’ di idee che vadano oltre la buona amministrazione locale. Ma non c’è l’alleanza ampia necessaria per fare del centrosinistra nuovamente uno schieramento vincente nella partita nazionale. E le vittorie regionali in Emilia-Romagna e in Umbria invece di aiutare rendono ancora più forti le tensioni tra possibili alleati. Elly Schlein deve unire tutti non solo con la logica delle addizioni ma con la forza del progetto politico. Urge applicarsi.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Di cosa si parla al G20, Giorgia Meloni risponde anche su cose italiane. Al minuto 9.52 se vi interessa c’è una risposta sensata e non sfuggente alla richiesta di commentare le parole del ministro Giuseppe Valditara su cui ieri tanto si è discusso.

Difende anche le parole del sottosegretario Andrea Del Mastro, perché con il filtro dell’antimafia si può dire tutto, anche esercitarsi in sadismo contro i detenuti.

Fatto #2

Volodymyr Zelensky con gli europarlamentari per il millesimo giorno della guerra contro l’invasione russa. E qualche drone di fabbricazione nazionale ucraina da far vedere.

Fatto #3

Donald Trump avrebbe scelto il segretario al Commercio (era uno dei candidati al Tesoro).

Le pressioni indebite di Trump sui giornalisti responsabili di uno dei più ascoltati programmi della tv americana.

Oggi in pillole