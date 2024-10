Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Attenzione all'economia, non per le conseguenze politiche o elettorali (che non esistono), ma perché la capacità di resistenza mostrata nel periodo successivo alla pandemia, anche a dispetto di difficoltà

nei paesi trainanti in Ue, come Germania e Francia, comincia a dare qualche segno di esaurimento. E mentre la crisi dell'auto comincia a mordere si comincia a capire che il modello produttivo italiano ha bisogno

di fare un tagliando di fronte al calo simultaneo dell'occupazione e dell'attività produttiva e alla persistenza dell'inflazione. E si aggiungono le stime sulla crescita, che ora tendono alla stagnazione.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

A Valencia attesa la seconda ondata di pioggia intensissima.

Fatto #2

Taylor Swift attesa in Pennsylvania per un nuovo aiuto a Kamala Harris. E la tendenza è buona.

Fatto #3

Perché il secondo Trump sarebbe molto peggio del primo. E altre ragioni. Trump partiva già da premesse e posizioni inaccettabili, ora, in più, sta emergendo la sua grave condizione di declino cognitivo. E, in più, sta dando spazio ai peggiori deliri contro i vaccini e la medicina.

Oggi in pillole