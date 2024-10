Trump e le lodi alla Germania nazista

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Curiosità americana con risvolti italiani. Fonti autorevolissime e riportate da giornali altrettanto autorevolissimi indicano che Donald Trump si è concesso esplicite lodi alla Germania nazista e al modo di guidare la Germania da parte di Hitler. In più ci sono i comportamenti evidenti di Trump e il suo disprezzo per la democrazia e per lo stato di diritto. La curiosità sta nel vedere come l’argomento dell’antifascismo possa funzionare in un paese che il fascismo non lo ha conosciuto direttamente. Trump mostra come il pericolo fascista o parafascista arrivi più facilmente da chi si presenta come un innovatore, come uno che vuole trasgredire le regole stantie della democrazia, e non da chi si presenta, quasi ingenuamente, come un nostalgico.

Meno detrazioni, ma si salva chi ha più figli, qualche euro per le pensioni minime, incentivi per chi si sposta per accettare un posto di lavoro, aliquota unica per gli autonomi confermata e rafforzata e cuneo contributivo alleggerito per i dipendenti (e una giornata in più di superenalotto): nella manovra si lavora molto ai margini dei problemi, senza strafare. La sorpresa di ottobre potrebbe riguardare il concordato biennale per gli autonomi, perché la proroga resta possibile, anzi probabile.

I medici scioperano contro parti della manovra.

Si dimette il capo di gabinetto neonominato dal ministro Alessandro Giuli, sono dimissioni preventive di fronte a forme di pressione mediatica attraverso la testata Report della Rai. Francesco Spano ha preferito evitare che montassero voci e insinuazioni a suo danno, mettendo al riparo anche il ministro. Spano certamente non gode della simpatia di alcune parti della stampa e di addentellati della stampa in Italia e la ragione, a noi non conosciuta (ma a cena parlatene), di questa antipatia è forse la cosa più interessante di tutta la vicenda insieme alle modalità con cui è stato ripetutamente esposto al terribile giudizio dell’opinione pubblica gossippara.

