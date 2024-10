L'uccisione di Sinwar, uno dei peggiori nemici del popolo palestinese

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La Bce non anticipa mai gli eventi e sempre se ne fa guidare, gli piace così e noi non possiamo farci niente. Comunque, c’è un nuovo taglio dei tassi e si può sperare in un altro entro la fine dell’anno. D’altra parte, l’inflazione nel mondo industrializzato si sta stabilizzando, lo dice il Fondo monetario internazionale. “La grande ondata di inflazione è in ritirata - dice la direttrice generale del Fmi - senza che il mondo sia caduto nella recessione”. E questo è un risultato indiscutibile delle politiche monetarie (malgrado tentennamenti e incertezze). Ma non c’è solo da festeggiare, dicono ancora dal Fmi, perché i livelli di prezzi alti che sperimentiamo ogni giorno sono qui per restare e ci vorrà tempo perché il potere d’acquisto venga riequilibrato in pieno. Tra i successi ce n’è però uno speciale e da ricordare nei libri di storia, ed è quello contro il tentativo di destabilizzare i paesi democratici ed economicamente più forti con la brusca riduzione delle forniture energetiche e con le conseguenze dei conflitti. Non è andata così ed è una vittoria del mondo libero. E per mutui e prestiti dovrebbe andare così.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Ucciso il leader di Hamas. Perché la guerra di Israele. Da ricordare che era un puro e semplice agente del potere iraniano, cioè della grande operazione di destabilizzazione delle masse musulmane contro la quale è in corso la vera battaglia condotta da Israele negli ultimi mesi. E uno dei peggiori nemici del suo popolo.

Fatto #2

C’è un incontro europeo sull’immigrazione. E un altro un po’ più italiano.

Fatto #3

Come rendere stabili i risultati ottenuti con la resistenza ucraina.

Oggi in pillole