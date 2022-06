Il Movimento 5 stelle chiacchera ma non decide su Luigi Di Maio

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Non c’è l’espulsione e neppure una vera censura, chiara e motivata, per Luigi Di Maio. C’è ancora chiacchiericcio e qualche espressione di dispiacere personale, come quello di Roberto Fico. Il presidente della camera, forse l’uomo meno politicamente espressivo che sia capitato a Montecitorio, sembra buttarla sugli affetti, sulla memoria comune con Di Maio, ma cosa voglia esattamente non si capisce. Il limbo ha un effetto comico, Di Maio è un non-cacciato che, però, almeno ha qualcosa da dire sulla politica italiana, se non altro perché ne sta praticando una parte e perché il semplice e diretto appoggio alla linea di Mario Draghi è già tanto. Anche perché la comunicazione politica più diffusa, quella rappresentata nella Tv di stato, è ormai in mano a personaggi come Alessandro Orsini, ed è chiaro che l’area anti-atlantista e filo-russa è occupata, mentre l’esaltazione strategica della resa oltre all’insulto anti-americano sono tutti del Fatto. Per Di Maio resta la normalità europeista e la linea filo-governativa, è un tipo fortunato.