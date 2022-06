Draghi, Scholz e Macron uniti per la pace (alle condizioni di Kyiv)

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

I tre leader europei alla prova del sostegno dichiarato e ben strutturato all’Ucraina. Sono costretti, da una situazione in cui non si può cincischiare (perché fuori suona l’allarme aereo), a essere un po’ americani, a tagliare le sfumature, a squadrare la complessità, e a prendere decisioni mettendo la faccia dove stanno le parole. Mario Draghi, Emmanuel Macron, Olaf Scholz arrivavano da posizioni diverse, non facili da accomunare con un viaggio in treno. Ma quando si deve essere chiari le differenze si riducono. E hanno trovato un punto comune nella dichiarazione di sostegno alla pace come la vorrà definire l’Ucraina e con i suoi obiettivi territoriali, mentre la Francia faceva sapere che manderà nuove armi.