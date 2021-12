Le paure e le speranze della sanità mondiale

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Tante informazioni e statistiche oggi dall’Organizzazione mondiale della sanità, ci servono per relativizzare la paura del Covid e la chiamata alla disciplina che tutti sentiamo. Non per dimenticarle, dicendo che tanto ci sono ben altri problemi, ma per inquadrare i problemi e le speranze della sanità mondiale in un modo corretto. Ad esempio, ci sono programmi nuovi di prevenzione, come per meningite e papilloma virus, ma c’è la constatazione dell’ulteriore peggioramento nei risultati del contrasto alla malaria e c’è anche un dato particolarmente negativo delle campagne vaccinali tradizionali. Nel 2020 sono 23 milioni i bambini non vaccinati neanche contro il morbillo, e non andava così male da 10 anni a questa parte. Problemi che potremmo definire strutturali, come si dice a volte per le questioni non risolte dell’economia italiana, e che si sommano con quelli occasionali portati dalla pandemia. Nei prossimi giorni la preoccupazione di ripresa dei contagi da Sars-CoV-2 è evidente. Arrivano raccomandazioni per superare i prossimi giorni e per difendersi dalle insidie dei raduni familiari. La conferenza stampa dell’Ema, in cui si dice che la situazione è preoccupante ma che è possibile, e verrà fatto a breve, adattare i vaccini alle nuove necessità.

Usiamo il Lazio come modello per capire come il Natale con i vaccini ma con Omicron è diverso dal Natale precedente, quello senza vaccini e con meno varianti, ma un po’ di storia virale può essere utile in questa contingenza dalla quale non riusciamo sempre a guardare in prospettiva.

Il manifatturiero è ripartito per primo e continua ad andare forte, anche di fronte all’aumento dei costi di approvvigionamento e dell’energia.

I nuovi statali (più laureati) e, forse, una macchina che si rimette in movimento e magari comincia anche a funzionare.

