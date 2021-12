L'Ue post-pandemia mette fuori gioco i sovranisti

Il lavoro di Mario Draghi per predisporre non solo l’avvio, vincolante poi per i sei anni successivi, dell’adesione italiana al progetto Next Generation Eu, ma anche la ridefinizione degli accordi europei sulla disciplina di bilancio dei singoli paesi. Si parla di una, finora inedita, disponibilità dei Paesi Bassi (in passato sempre in posizione polemica) a essere addirittura dalla parte di Italia e Francia. E c’è anche nella nuova maggioranza tedesca qualche tono nuovo, malgrado (o grazie a) i liberali in posizioni chiave nella politica economica. A Berlino non ci sono più solo dei “no” alle proposte di cambiamento del Patto di stabilità ma anche qualche apertura di disponibilità. E questo è forse il lascito più importante della politica economica post pandemia. Perché il primo impegno verso l’emissione di debito comune a fronte di investimenti nazionali vincolati ha fatto svanire, davvero in un colpo, una serie di diffidenze reciproche. Non perché siamo diventati improvvisamente tutti bravi o tutti creduloni, ma perché è cambiata la ripartizione delle responsabilità. Non se la prendano i sovranisti, ma sono stati proprio saltati dal nuovo assetto di politica economica europea. Con l’interventismo nelle politiche sociali e del lavoro, di cui qui parlavamo giorni fa, con un maggiore impegno nelle politiche commerciali internazionali (mentre si paga ancora lo scotto del mancato coordinamento del passato, con tutti i guai a seguire nell’attuale crisi di approvvigionamenti), e infine con la definizione in arrivo dei nuovi accordi per le regole di bilancio. E c’è anche la partita politicamente più complessa, che da tempo non è più quella su economia e bilanci ma quella sull’immigrazione e i movimenti interno all’Ue.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE