Torna l'inflazione, insieme a un solido recupero economico

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

C’è un po’ di inflazione, ma non bisogna agitarsi. Anche perché, pur non essendo inflazione buona, almeno non tutta (vedete Panetta intervistato per la festa ottimistica a Firenze), non fa danni manifesti e si accompagna a un solido recupero economico. In parte a crescere sono anche i prezzi di valori patrimoniali, perché c’è un ritorno di domanda sull’immobiliare. E la produzione industriale va forte, trainata dall’export. Insomma, nulla a che fare con l’inflazione+stagnazione che abbiamo pure conosciuto in passato. Per fare in modo che sia solo una fiammata temporanea, come per sistemare molte altre impellenze, serve che si esca, materialmente e psicologicamente, dalla pandemia in tempi ragionevoli. Il 6,2 di crescita per il 2021 è acquisito già col terzo trimestre.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Si discuteva della transizione energetica e si finiva, vedi sopra, su quanti soldi dare per compensare gli aumenti in bolletta.

Fatto #2

Come anche in altri casi di varianti precedenti, la scoperta in un luogo non esclude che la mutazione fosse presente già in altri luoghi, ad esempio nei Paesi Bassi per la Omicron.

Fatto #3

Misure restrittive in arrivo in Alto Adige, dopo il Friuli-Venezia Giulia. E in Europa, dalla Germania (dove, ad esempio si sta per tornare agli stadi vuoti), alla Francia, all’Austria. E anche in Germania il lockdown si poteva e si può fare.

Oggi in pillole