Il nuovo scostamento di bilancio e le indicazioni sui vaccini

Servono altri soldi, presi dal debito pubblico, per finanziare i nuovi interventi in aiuto delle impresa e degli autonomi. Ma questa tornata, da più di 40 miliardi, comincia a contenere le misure per il passaggio alla fase di forte recupero prevista da giugno. Si delinea una politica economica di forte sostegno al lavoro e ai consumi su una prospettiva di lunga durata, destinata a durare quanto l'attuazione del piano nazionale coordinato con l'Europa e ad accompagnarlo e rinforzarlo.

Dalla Francia una prova di autonomia decisionale e qualche indicazione per andare avanti con la vaccinazione senza bloccarsi per allarmi irrazionali.

Riaprire, con giudizio, ma riaprire. Ormai lo chiedono tutti e succederà. È un bene che non sia riuscito l'attacco al ministro Roberto Speranza, perché le sue dimissioni avrebbero rallentato e non accelerato il cammino verso la ripresa del commercio e del turismo.

L'Europa può indicare numeri più rassicuranti sulla disponibilità di vaccini. Qui invece c'è Matteo Renzi a evitare l'eterno ritorno delle commissioni d'inchiesta.

- Lo scontro più tattico che reale tra il Giappone e gli altri paesi interessati dalla condizione delle acque dell'oceano. L'osservazione scientifica mostra che non ci sono rischi dal rilascio in mare dell'acqua venuta in contatto con la parte più fortemente radioattiva della centrale di Fukushima. Ma Corea è Cina ne fanno, comprensibilmente, una questione da usare nel più ampio dossier dei loro rapporti col Giappone.

- Nuove acquisizioni investigative per stabilire, sia pure a fatica, le responsabilità degli apparati di spionaggio egiziani nell'omicidio di Giulio Regeni.

- Mentre in Parlamento non si interrompono le iniziative di sostegno a Patrick Zaky.

- La vita di Bernie Madoff. È il caso di dire che lascia un grande vuoto.

- Fabio Fognini sente di nuovo l'aria inebriante di Montecarlo, Jannik Sinner è il futuro del tennis (parola di Novak Djokovic).