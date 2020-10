Lo spirito unitario che serve per superare la pandemia e Sinner al Rolland Garros

Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Nessuno rallentamento e nessun veto sull’uso delle risorse europee per il sostegno all’economia italiana e alle altre economie dell’UE, al Mef ci tengono e voi potete ben parlarne a cena. L’Europa sta funzionando al suo massimo, che non è la perfezione ma, appunto, è il suo massimo, dimostrando anche un’insospettabile flessibilità. Intanto Roberto Gualtieri ripete che le stime sul Pil 2020 restano attorno a una variazione negativa del 9 per cento.

