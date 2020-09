Le preoccupazioni dell'Oms per la quarantena accorciata

Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Oms nuovamente preoccupata per la situazione mondiale della pandemia ribadisce che la durata corretta per la quarantena è di 14 giorni

en passant, il modello della Mongolia

Roberto Gualtieri va a sostenere Michele Emiliano, da bravo e serio uomo di partito si spinge fino a parlare di “lavoro straordinario” fatto in Puglia e dell’ineffabile e insensato “acciaio verde”. Tutto ciò, tutto questo sfoggio di uniformità alla linea del partito anche in un immaginiamo riluttante Gualtieri, per farvi comprendere, in modo che se ne parli a cena, quanto sia in realtà importante questa sfida regionale

Enrico Letta conferma e ribadisce la sua intervista per il Sì al referendum

e mettiamoci anche il Sì di Pierluigi Bersani, con le chiose sulla comunicazione

e gli sviluppi del No di Walter Veltroni, ma per la verità il sodalizio con Goffredo Bettini non era più saldo da diversi anni

Giuseppe Conte ci sa fare e indovina il modo e il giorno giusto per la visita a una scuola

e la regione Liguria passa dalle denunce scombiccherate sui ragazzi costretti a inginocchiarsi a ben più rilevanti e concrete iniziative di supporto allo studio e al profitto scolastico

mobilità e regole sanitarie di sicurezza non possono dipendere da capricci e voglia di visibilità dei presidenti di regione. Ecco perché il Tar dà ragione al governo nella divergenza con la Sardegna

ma allo stesso tempo i sardi non gradiscono il trattamento sanitario discriminatorio rispetto alle altre regioni italiane minacciato (più che veramente realizzato) all’aeroporto di Venezia

un grafico significativo con l’andamento di export e import ci dice che il dinamismo delle aziende orientate verso i mercati internazionali è una risorsa di cui dobbiamo fare uso al più presto

il continuo avvelenamento del clima elettorale da parte di Donald Trump e dei suoi uomini

l’ex modella che accusa Trump di molestie sessuali, con un notevole supporto di testimonianze

il memoir di Barack Obama

la scelta difficile sui tempi tagliati per i test sul vaccino

Questo proprio non si fa, non si svuota il mare della Galapagos. Chi può dire ai cinesi di darsi una calmata?

per i romani, la sfida elettorale passa anche per la scampata chiusura di una notissima e amata pasticceria. Bravo Tobia Zevi che non molla su niente. Se Mao lanciò i 100 fiori ecco Zevi con le 1000 foglie

astrofisica in grande fermento ultimamente, anche questa scoperta, da aggiungere alle rivelazioni ottenute grazie ai grandi interferometri, cambia la comprensione che abbiamo sul cosmo

la frase non è un granché, ma siccome è di Evelyn Waugh la riportiamo ugualmente, anche se parlarne a cena non sembra facile. La foto poi è divertente