I guai di Rousseau e la dieta di Salvini

La scuola riapre secondo le scadenze annunciate e vedrete che anche per le mascherine prevarrà un ragionevole compromesso.

Niente discoTar.

Giuseppe Conte, quando gioca in casa. Però dovrebbe anche munirsi di persone che lo consiglino in altre direzioni, ad esempio cominciare a chiedersi cosa fare da adesso in poi per la crescita, obiettivo obbligato. Tra l'altro è anche ben più di soddisfazione per chi sta al governo.

Il divertente e angosciante thread di Fabio Chinellato sul governo Draghi.

Garnero, Draghi e l'economia intelligente.

La questione (tuttora) cruciale: i test rapidi.

Cose fatte bene.

La quarantena più seguita d'Italia. Se ne potrebbe fare un programma live, con votazione online dei vincitori per varie categorie (indicatele voi a cena). Si potrebbe chiamare quarantine island.

Il racconto di cosa succede se Immuni ti avverte, sta andando forte in rete.

I confini caldi per il Covid, e non c'entrano i barconi, ma c'è anche da riflettere sulle scelte tra confini o provenienze europee diverse.

E una vecchia storia irrisolta, le zanzare sono i nostri nemici. A Yale ci si sono messi di brutto.

Un viaggio dentro i guai di Rousseau.

Due prese di posizione dell'Europa sulla Bielorussia.



Perché la convention democratica piace anche a chi non voterebbe Biden.

La squadra elettorale di Trump fa causa al New Jersey per il voto postale (è una fissazione)

Appunto, è ossessionato

Ecco i sauditi ad aggiungere un altro pezzo importante all'accordo tra Emirati e Israele. Bene.

Oppure il principe Carlo si è semplicemente scocciato dell'agricoltura biologica.

O teme di essere assimilato ad altri.