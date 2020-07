La candidatura di Sansa in Liguria e un viaggio a Bruxelles

C'è un vertice importante in Europa

Giuseppe Conte è consapevole delle divergenze, vuole trattare ma fissa una linea che per l'Italia non deve essere superata. In inglese dice altro, un po' più formale e un po' europeese

Andiamo nell'angolo di Mark Rutte, il duro che fa il duro e dice che le trattative saranno dure. Un po' troppo nella parte per essere vero, però complimenti per il milione di follower potendo pescare tra la ridotta popolazione olandese

Deve avere qualità speciali, e forse anche straordinari difetti, ma il candidato ormai molto probabile per la riproposizione in Liguria della maggioranza governativa, Ferruccio Sansa, già giornalista del Fatto, riesce a tenere assieme apprezzamenti di origine disperata e a farsi gradire anche da chi avrebbe qualche ragione per detestato. Ieri Luigi Di Maio, sempre un po' avventato, ha provato a stopparlo ricordando le tante occasioni di scontro tra Sansa e nientemeno che Beppe Grillo, peraltro suo vicino di casa. Oggi è stato lo stesso Grillo a pregare Di Maio di farsi i candidati suoi e non rompere le scatole. Il fondatore dei 5 stelle ha tranciato il dibattito interno (dibattito interno?) e ha chiuso la questione. E nei giorni scorsi, lo ripeschiamo per ovvie ragioni, c'era stato un altro endorsement forte e da dove non te lo saresti aspettato, perché Filippo Sensi, nomfup su Twitter e stratega della comunicazione per Matteo Renzi, quando il giornale di Sansa ne scriveva cose terribili, lo aveva elogiato senza remore, con uno speciale encomio sul tratto umano

Vincenzo De Luca continua nella sua campagna elettorale comparativa, che inevitabilmente lo porta a scontrarsi con altri presidenti e anche compagni di partito



Stati Uniti maltrattati di brutto da Maduro

I giapponesi tengono il punto sulle date indicate per le Olimpiadi





Tutti guardano all'Atalanta e qui si dà spazio alla dea per favorire le vostre conversazioni a cena

Non è mai troppo tardi per essere knighted in UK, per entrare tra i meritevoli di onorificenze dalla Regina