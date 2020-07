La pandemia che avanza in America e il calo degli occupati in Italia

Negli Stati Uniti, costretti di nuovo a chiudere locali e negozi dopo le scelte dissennate ispirate da Donald Trump, si cominciano a registrare rilevanti cali dei consumi. I sacrifici si stanno rivelando molto più pesanti di quelli rinviati all’inizio della pandemia.

E si richiudono le spiagge (be’ se il bagnino è positivo chi vorrebbe essere salvato?).

E poi, con gli americani, ora c'è anche l'imbarazzo sardo: rimandare indietro un gruppetto di big spender, che rabbia.

L’errore, evidente, aver politicizzato la lotta alla pandemia.

I turchi vogliono i tedeschi in vacanza e i tedeschi rispondono.

Continua il calo degli occupati in Italia, sono in gran misura contratti a termine che non vengono rinnovati e stagionali che non vengono attivati. Lo choc da domanda (non c’è nessuno in giro, a parte le foto della “movida” sui giornali) continua a colpire e si sta trasformando in una condizione di lunga durata, più subdola ancora della mazzata dovuta alla pandemia. E per contrastare lo choc da domanda servono interventi diversi da quelli, pur necessari, dispiegati per la risposta all’emergenza sanitaria. E’ il lavoro classico, e difficile, della politica economica: far bere il cavallo.

Forza, vamos, con l’accordo sul fondo per la ricostruzione entro luglio.

Giuseppe Conte osa, dice che la maggioranza c’è e in un dialogo a scoppio ritardato con alcuni giornali parla di rapporti buoni e invariati con il Pd e i suoi leader. Il presidente del Consiglio sembra convinto di andare avanti con il cruciale decreto sulle semplificazioni (strumento necessario per aver modo di spendere tutto ciò che si può riuscire a raccogliere per riavviare l’economia).

E la si può leggere anche così.

L’assegno universale, l’iniziativa della ministra Elena Bonetti.

Matteo Salvini sempre più preoccupato per i movimenti di Silvio Berlusconi e manda segnali.

L’Italia ottiene un buon punto, quello finale si direbbe, dal tribunale internazionale nella vicenda dei 2 marò.

Donald Trump sta precipitando nella strategia (inesistente) per la crisi sanitaria e come sempre punta sui dati del mercato del lavoro. Sì c’è stata crescita negli ultimi due mesi, ma il recupero delle condizioni pre-pandemia è lontano e, aggiungiamo, la pandemia lì sta arrivando ora.

Fangman (scoprire chi è o meglio cos’è) capitalizza quanto i Pil tedesco e inglese sommati.

Il sostegno di chi mette i suoi dollari su questa partita è per Joe Biden.

Il big bang francese e il mistero del premier neo-sindaco.

Super arresti nel mondo misterioso della crittografia

Come si direbbe qui: nuovi arresti nella torbida vicenda degli abusi sessuali del finanziere Jeffrey Epstein e ora sono in molti a tremare.

Intanto una corte di New York sblocca il libro della nipote di Trump, la cui diffusione il presidente ha cercato in tutti i modi di impedire.

La capienza al Roland Garros per proteggersi dal virus

Ripeschiamo un ottimo David Allegranti sul Palio di Siena che è saltato e miliardi di droplet accalorate, violente, innamorate, resteranno inespresse.