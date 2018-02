La battaglia di Calenda su Embraco e i taxi volanti di Uber. Di cosa parlare stasera a cena

Il tweet del giorno fa da contrasto all'inizio della newsletter

Tutto giusto nell'impegno del ministro Carlo Calenda per tentare disperatamente di tutelare il lavoro all'Embraco, ma c'è anche una sensazione di eccesso, di sproporzione. Le delocalizzazioni, anche di aziende italiane, non sono una novità. Purtroppo succedono e si sa che per certi settori dalle nostre parti le produzioni non sono sempre competitive. E infatti, alla fine, le minacce ministeriali sono sfociate in una richiesta alla commissaria Margaret Vestager perché controlli la compatibilità della offerta slovacca (in Slovacchia come è noto si trasferirà l'attività) con le norme sugli aiuti di Stato. Insomma, una procedura ordinaria. Puntuta, ruvida se volete, ma ordinaria. Se ne parli a cena, non solo per cogliere la bravura di un ministro sempre capace di personalizzare in modo proficuo le sue battaglie ma anche per ragionare su come mantenere i benefici del grande mercato europeo contemperandoli con gli inevitabili effetti delle mosse concorrenziali. Anche negli Stati Uniti ci si sfida a colpi di gentilezze per chi mette impianti produttivi, l'Italia, semmai, ha un passato non proprio encomiabile nell'accoglienza degli investitori. Ma queste sono cose che certamente non si potrebbero mai addebitare a Calenda

La campagna elettorale a cena inevitabilmente si intrufola e finisce per permeare tutti i discorsi. Oggi concentriamoci sul record di stucchevolezza, certamente da attribuire agli amici di LeU grazie alle loro intemerate, tutte uguali, contro Emma Bonino. Gli argomenti hanno un valore politico pari a zero, roba come "dice di essere per Gentiloni ma in realtà aiuterà Renzi" oppure "è amica della destra". Ma il punto non è tanto nel loro contenuto, quanto nella ripetizione seriale delle stesse accuse e quasi delle stesse parole da parte di diversi dirigenti di LeU. Roma seriale, roba da 5 stelle che "fanno girare". Scherzare sulla roccocasalinizzazione della ex ditta:

Si era detto che Gomorra poteva generare il rischio di emulazione, cioè indurre giovani a tentare la strada della malavita e della violenza camorristica. A essere emulati, però, come sfugge candidamente al capo politico dei 5 stelle Luigi Di Maio, sono stati gli sceneggiatori. Emulati da giornalisti:

Storie di spie, sempre buone per cena. Nella relazione dei servizi di sicurezza si segnalano oltre alle questioni riguardanti il terrorismo, i rapporti internazionali, le minacce interne, anche i rischi di perdita del patrimonio tecnologico nazionale. Ma la soluzione proposta non è, come prevedibile, un sano controspionaggio ma un più ordinario uso del cosiddetto golden power, cioè del potere di veto attribuito all'azionista statale nelle assemblee societarie. Insomma, più Iri che 007

Un classico della conversazione a perdere, che a cena va benissimo, il taxi volante. Se poi sei Uber puoi pure fare il gradasso e indicare una data per l'inizio del servizio. E qui via con le battute sulla nota flessibilità lavorativa dei tassisti

La fine dei polli e KFC chiude, succede in UK, parlarne a cena con la dovuta apprensione

In Germania fiere proteste contro le partite di calcio il lunedì sera.