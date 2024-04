Holmes, l'originale. Chi è l'uomo in carne e ossa dietro lo Sherlock di carta

Per il suo detective, Conan Doyle si ispirò al medico Joseph Bell: con le sue geniali osservazioni instillava fiducia nei pazienti

È uno degli incontri più celebri della storia della fiction. “‘Come va?’, mi disse quello, cordialmente, stringendomi la mano con una stretta vigorosa che non mi sarei mai aspettato. ‘Vedo che siete stato in Afghanistan’. ‘E come fate a saperlo?’, protestai, stupito. ‘Lasciamo perdere’, disse, ridacchiando”.