Auschwitz e noi, un buco bianco nello schermo. Il colpo di genio di Glazer

Il regista ha fatto una scelta radicale: non mostrare nulla, lasciare tutto al potere evocativo dei riflessi sui vetri, dei margini dell’inquadratura, del fuori campo, soprattutto degli echi e dei rumori. Il motivo dello spioncino nel film “The Zone of Interest”

Si può scrivere un articolo sul nulla, anzi su un forellino praticato al centro del nulla – un minuscolo vuoto nel vuoto – senza passare per scimmiottatori della Seconda sofistica o per epigoni attardati di Jacques Derrida, insomma per inguaribili perdigiorno? Certo che si può, a patto che prima qualcun altro abbia fatto il lavoro sporco al posto nostro. Devo perciò alle fatiche di Annalena Benini, che sabato ha dedicato una pagina intera a The Zone of Interest, il film di Jonathan Glazer sul comandante di Auschwitz Rudolf Höss, se oggi posso dedicarmi a una singola inquadratura del film, che arriva poco prima dei titoli di coda: uno schermo tutto nero con un piccolo spiracolo rotondo al suo centro – un nulla scavato nel nulla. Dura quasi quindici secondi, che al cinema sono un tempo lunghissimo, fino a quando due inservienti polacche del museo di Auschwitz aprono una porta e scopriamo che quel buco bianco era in realtà lo spioncino di una camera a gas, dove Glazer ci aveva rinchiusi al buio senza preavviso.