Il nuovo direttore della Pinacoteca di Brera ha un mandato storico, aprire Palazzo Citterio

Milano. “Prima della prima” è titolo ancora in fase di menabò, c’è tempo per i dettagli e gli inviti, ma se evochi “la prima” e la data è il 7 dicembre, a Milano, entri direttamente in zona Grande evento. Anche se non si tratta i musica lirica alla Scala, ma di qualcosa che avverrà – ci hanno messo la faccia, come si dice, ministro e direttore – lì vicino, a poche centinaia di metri, al numero 12 di via Brera. Palazzo Citterio, insomma. E poiché è un evento che Milano attende dal 1972, cinquantadue anni e una montagna di pasticci e magagne da riempirci manuali della cattiva amministrazione dei beni culturali, l’inaugurazione del nuovo polo espositivo della Pinacoteca di Brera dedicato al Novecento sarà davvero una data da calendario. Una mission finalmente non più impossibile, anche se c’è ancora tanto da fare. Ma stavolta è vietato fallire. Dunque, appena arrivato ai primi di gennaio, con passo felpato e con un’agendina che si riempiva in fretta di appunti e appuntamenti, il nuovo direttore ha fatto una mossa non soltanto simbolica. Anziché prendere possesso del suo (spartanissimo) ufficio nello storico palazzo al numero 28 di via Brera, dove ci sono la Pinacoteca, la magnifica Biblioteca e il centro nevralgico del complesso, si è portato il lavoro in uno stanzone al pianterreno del Palazzo Citterio, non ancora aperto. Lì fa le riunioni, riceve collaboratori e ospiti e come un diligente capocantiere tiene sott’occhio ogni metro dell’ultimo miglio ancora da percorrere.

