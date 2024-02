Ma il chirurgo che sbaglia non paga mai. È la società dell'ingiustizia

Siamo proprio agli sgoccioli del XIX secolo quando Giovanni Cravarolo, muratore, si decide a sporgere querela contro due medici e il presidente del consiglio di amministrazione dell’ospedale San Giovanni di Torino per quello che era successo a suo figlio Paolo di otto anni. Accompagnato all’ospedale da una guardia municipale il 3 febbraio per essersi rotto il braccio cadendo mentre giocava in un prato dietro casa, il bambino viene medicato provvisoriamente e richiesto di tornare dopo qualche giorno, quando gli fu praticata una “fasciatura ingessata”. Il bendaggio doveva essere ben stretto, perché il bambino dovette, per i gran dolori, tornare già il giorno dopo. Ma il medico, non quello della fasciatura del giorno prima, un altro, non ritenne di metter mano a una nuova fasciatura meno stretta e si limitò a dire al padre del bambino, Giovanni Cravarolo, appunto, di riportarlo in ospedale per controlli dopo 12 giorni. Morale della favola: il giorno 10 febbraio, a una settimana dalla caduta, il piccolo Paolo dovette tornare di gran carriera in ospedale: il braccio era rigido, la mano nera, i dolori insopportabili. Il medico che aveva praticato la fasciatura gessata, visitatolo, si scagliò contro il padre, responsabile a suo dire di colpevole ritardo per aver portato il figlio in ospedale quando ormai rischiava di perdere la mano. Che infatti gli fu tagliata fino all’avambraccio. Giovanni Cravarolo cercò inutilmente, nei mesi successivi, di ottenere un qualche risarcimento. Fino a quando, visto inutile ogni tentativo, non si decise alla querela. La prima di quel tipo di cui si abbia contezza. Era il 24 novembre del 1899.

