Il rigore di Pietro Craveri, l'impegno civico e la passione politica di un gran borghese

Oggi alle ore 16 a Roma, in via Pietro Cossa 40 si terrà una cerimonia pubblica in memoria dello storico. Morto il 22 dicembre scorso, l'intellettuale è stato autore di due opere fondamentali epr lo studio dell'Italia repubblicana: "La Repubblica dal 1958 al 1992" e "Storia d’Italia"

Una cerimonia laica in ricordo di Piero Craveri si terrà oggi alle 16 a Roma, presso l’aula magna della facoltà di Teologia valdese (via Pietro Cossa 40). Dei tre amici Gerardo Mombelli, Piero Craveri e Massimo Teodori – che hanno attraversato settant’anni di storia repubblicana in un sodalizio amicale nutrito di affinità civili e politiche, Piero, scomparso a quasi 86 anni il 23 dicembre, era l’amico dal carattere più originale in quel mix di colto intellettuale e appassionato politico che lo accompagnò fino agli ultimi giorni. La sua identità caratteriale non derivava, come è stato banalmente ripetuto in questi giorni, dalla sua provenienza familiare – con il nonno Benedetto Croce, la madre Elena, raffinata letterata, e il padre Raimondo Craveri, antifascista del Partito d’Azione organizzatore del collegamento tra Alleati e resistenti. La sua cifra personale si era andata formando nel rigoroso mestiere dello storico basato sulla pignola ricerca delle fonti senza alcuna concessione all’ideologismo della sua formazione laica e alle simpatie politiche in area liberaldemocratica e socialista.