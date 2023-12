Lettere (in cerca) d'amore, palcoscenico del proprio desiderio inappagato

Ho spesso rimpianto, soprattutto con il passare degli anni, di non aver tenuto regolarmente un diario nel corso della vita. Me lo rileggerei volentieri, non dico per capire, ma per sentire e immaginare le singole giornate vissute. A volte ho provato senza successo, sia per incostanza che per noia. Salvo rare eccezioni (giorni memorabili) l’atto di scrivere un diario l’ho sempre trovato noioso. L’io davanti a sé stesso non è molto interessante, anche se interessanti possono essere certe cose pensate o compiute in certe precise circostanze e a proposito di ricorrenti o inattesi problemi personali: per esempio quando ci si accorge all’improvviso di non sopportare più qualcosa che si amava o si accettava passivamente.

