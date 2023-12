Antoon Van Dyck, una spia fra i gesuiti

Che ci fa Van Dyck a Roma sotto falso nome nell’aprile del 1621? Mentre tutti lo credono ad Anversa ad assistere la mamma ammalata, il giovane pittore, già celebrato come il più grande ritrattista d’Europa, si nasconde in una modesta casa di Corte Savella, oggi via di Monserrato. Alla sua porta, il giorno di Pasqua, bussa inaspettato il parroco di San Lorenzo in Damaso, sta facendo il censimento annuale delle anime presenti sul territorio. “Scusate il disturbo, vorrei sapere quanti siete nella casa. E voi, come vi chiamate?”, chiede all’elegantone che gli sta davanti. Il giovane dall’ovale delicato e i sottili baffi ritorti, alla moda dell’epoca, indossa vestiti di buona fattura e ha una grande collana d’oro che ondeggia sulla sua giacca di velluto. Lo invita a entrare, gli stringe la mano, è così morbida, di sicuro non deve faticare per guadagnarsi da vivere. “Posso offrirvi qualcosa?”, dice in un discreto italiano con accento nordico e scandisce ogni sillaba come se tra i due lo straniero fosse il sacerdote e non lui. “È un po’ presto per bere, ma la quaresima è stata lunga”. Il religioso accetta l’invito e scivola in quell’unico stanzone dagli arredi poveri in netto contrasto con l’affettazione del padrone di casa. “Non vi ho mai visto da queste parti”, osserva il sacerdote al primo sorso e fa schioccare la lingua, strizza gli occhi. “È un po’ aspro, lo so. Mi chiamo Antonio Vandechi”, aggiunge l’altro, ma il suo sguardo è obliquo e non si lascia catturare. “Di sicuro nasconde qualche segretuccio. Né lui è il primo, né sarà l’ultimo”, considera il parroco.

