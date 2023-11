Ballando e zoppicando, da 18 anni Milly Carlucci guida la balera di Stato

"Ballando con le stelle" è tornato per il diciottesimo anno di fila. Poco trash, un cast un po’ ingessato, fiato grosso, risse che durano oltre lo spazio di un sabato sera. Per tutto il resto c’è la clinica Villa Stuart

È il varietà più longevo del sabato sera Rai, sono passati infatti diciotto anni da quando andò in onda la prima puntata, l’8 gennaio 2005: allora al governo c’era Berlusconi, al suo secondo mandato, a sua volta l’esecutivo più longevo della Repubblica. Oggi “Ballando con le stelle” è ancora lì, stasera andrà in onda la quinta puntata della diciottesima stagione. I giudici e i concorrenti e l’orchestra che suona dal vivo sembrano rinchiusi in quello studio tipo Buñuel, o Titanic in ammollo nel Tevere, nella scenografia rossa e oro che potrebbe essere quella dei Telegatti al teatro Manzoni del 1985.