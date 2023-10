La Biennale è bella perché se ne frega della politica, si giudica  la qualità

La conferma della nomina annunciata di Pietrangelo Buttafuoco alla presidenza della Biennale ha negato, sia a destra che sinistra, un’occasione d’oro per non dire sciocchezze. La destra ha celebrato la notizia come l’espugnazione di una roccaforte culturale della sinistra. A sua volta la sinistra ha bofonchiato una scandalizzata replica, tirando in ballo le polemiche sul direttore del Museo egizio di Torino, che con la Biennale non c’entra una mazza. La Biennale di Venezia è in realtà un animale strano. Possiede degli anticorpi che per qualche motivo gli fanno sempre evitare il peggio, e il peggio c’è. Vittorio Sgarbi, ad esempio, non è mai stato presidente della Biennale, carica prestigiosa che immagino gli potrebbe essere piaciuta. Vuol dire che da qualche parte, e la Biennale ne beneficia, qualche logica esiste. Lo scandalo sull’occupazione delle poltrone da parte di chi prende il potere è un’ipocrita buffonata. Anche Sant’Obama da Chicago a Washington si portò gli amici con in testa, segretaria del Commercio, la ricchissima Penny Pritzker che gli aveva finanziato più che generosamente tutte le sue campagne politiche. Quindi signore e signori, manteniamo un doveroso silenzio.

