Un sacco Fuortes: il pasticcio al San Carlo è meglio di un film di Vanzina

Giorno 15 settembre chi accoglierà il ministro della Cultura al Teatro San Carlo di Napoli, il sovrintendente reintegrato o quello disintegrato? Ieri pomeriggio, al termine d’un pasticcio politico che sa di ricotta e che è dunque degno delle commedie dei fratelli Vanzina, il tribunale di Napoli ha reintegrato Stéphane Lissner alla direzione del teatro San Carlo togliendo il posto a Carlo Fuortes ovvero l’ex amministratore delegato della Rai che quel posto l’aveva a sua volta scippato a Lissner ponendo il governo, ci sia concessa la forzatura polemica, di fronte a una di quelle offerte che non si possono rifiutare e che tanto piacevano a Francis Ford Coppola: o mi date un teatro o non mollo la Rai. Alla fine, lo sanno tutti, questa faccenda arriverà fino alla Corte costituzionale e sarà, in quelle auguste stanze del diritto, una fine sin troppo nobile per una storia che racconta assai meglio d’una tesi di dottorato cosa sia e cosa è sempre stata la politica “culturale” in Italia.

