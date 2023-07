San Carlo Fuortes, va al San Carlo e gli dicono pure grazie

San Pietro era solo il suo stagista. “Io sovrintendente del San Carlo di Napoli? Non ci sono le condizioni”, “Lasciata la Rai per avere il San Carlo? Falso”, “Io accordato con la destra? Non scherziamo”. L’accordo lo aveva infatti pure con la sinistra. Dopo due mesi dalle dimissioni di Carlo Fuortes, da ad Rai, Fuortes viene designato sovrintendente del Teatro San Carlo. Lo indica, ufficialmente, il sindaco Pd, Gaetano Manfredi, dopo una legge del governo Meloni (che ha sollevato il sovrintendente in carica) e tutto con la ceralacca del ministro della Cultura, Genny Sangiuliano. Da oggi Fuortes è San Carlo, ma pure Don Carlos e canta: “E’ tutto amore/ chi a una sola è fedele/ verso l’altro è crudele”. Monogami, pentitevi! Non avete idea di cosa lasciate.

