I grandi nuotatori della letteratura

Sin dall’infanzia ha avuto dimestichezza con l’acqua Katherine Mansfield (1888-1923), di cui quest’anno ricorrono cento anni dalla scomparsa. Nata a Wellington, in Nuova Zelanda, all’estremità meridionale dell’Isola del Nord, sullo Stretto di Cook, molto presto i suoi occhi si sono allenati a osservare i volubili colori di mare e cieli: “La baia di Crescent era nascosta sotto un bianco velo di bruma venuta dal mare… le dune bianche si perdevano in lontananza, l’acqua era calda: di un azzurro meraviglioso e trasparente, screziato d’argento” (“Sulla baia”, 1921). Bambina, avrebbe imparato a immergersi in quelle acque dalle rive sabbiose per imparare da sola come il corpo poteva stare a galla e muoversi agevolmente. Seppe descrivere con garbo quelle nuotate, attribuendole ai personaggi dei suoi racconti: “Restò a galleggiare sull’acqua, muovendo dolcemente le mani, simili a pinne, e lasciando che il mare cullasse il suo corpo magro e slanciato”. Katherine era minuta, ma il piacere di farsi cullare dalle onde marine, di nuotare, di leggere, di scrivere, diedero ali alla sua breve esistenza grazie al fatto che era esperta nell’arte di ascoltare, indispensabile in acqua e con la penna in mano. Fosse o meno consapevole del proprio destino incombente, il desiderio di bruciare le tappe, di vivere senza paura, dandosi completamente, la portò, a soli 15 anni, in fuga in Inghilterra attraverso l’oceano. Ventenne, il padre volle richiamarla accanto a sé e lei trascorse un mese e mezzo sulla nave che da Londra la riportava a casa. Avrà attraversato tempeste? Avrà sognato di lasciarsi scivolare in acqua dal ponte e dare bracciate poderose, ardite, fra onde alte? Non era lo stesso con la scrittura? Nuotare o scrivere per inabissarsi in se stessi, corpo e cuore, scrivere come un affondo di parole (e di bracciate) che va calibrato con perizia. Durante la guerra si trovava in Costa Azzurra, a Bandol, in una villa affacciata sul mare, battuta dai venti (“doveva esserci una burrasca come questa quando Shelley morì”, ebbe a scrivere nei suoi diari). Vi trascorre il capodanno del 1915. Alle sette del mattino, sotto un cielo di piombo, mentre fuori fa freddo, s’immerge in un mare bollente, per sfuggire ai fantasmi della sua mente “sempre sospesa sull’orlo della poesia” e triste. Katherine morì presto, a 34 anni, nuoto e addestramento al respiro non salvarono i suoi polmoni: malata di tubercolosi, scomparve nel 1923, quando Colette era nel pieno delle estati in Bretagna, dove sfidava le maree e insegnava il suo sport preferito al figliastro Bertrand. Le due scrittrici nuotatrici avevano un comune amico, lo scrittore Francis Carco, abituale frequentatore della casa di Colette a Rozven negli anni Venti, quando ormai la liaison con Katherine durante la guerra era già finita. Fra Katherine Mansfield e Virginia Woolf correvano soltanto sei anni di differenza: Virginia era più vecchia e le sopravviverà quasi vent’anni. Non erano propriamente amiche, troppo diverse nel carattere, nelle scelte, la prima passionale, irruente, l’altra più rigida nei rapporti interpersonali; si incontrarono una sola volta, eppure si tenevano d’occhio, e nella condivisa abitudine diaristica pensieri affini rimbalzavano dall’una all’altra. Curioso che la Woolf abbia scelto proprio l’acqua, tanto amata dalla Mansfield e da Colette, come elemento nel quale abbandonare la vita: il 28 marzo 1941, a 58 anni, si avviò verso il fiume Ouse, nel distretto del Sussex, poco lontano da Monk House, la sua casa. Entrò lentamente, incurante del freddo, non prima di essersi riempita le tasche di sassi per essere ben sicura di andare a fondo, lei che non sapeva nuotare. E si mise a camminare a passi risoluti, gli occhi fissi sulla superficie torbida, appena ondulata.

