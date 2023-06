L'arte del fare della politica la Storia. Una conversazione tra Le Maire e Da Empoli

Parigi. “La letteratura si nutre della politica perché è un tema altamente letterario. La politica è una sorta di lente d’ingrandimento sul carattere degli individui. Abraham Lincoln diceva: ‘Se volete mettere alla prova il carattere di un uomo, dategli il potere’. È qualcosa di estremamente appassionante e romanzesco. La politica è l’unica attività che impedisce alle nostre società di sprofondare nella violenza, ma concentra di conseguenza molta violenza in sé. Alla domanda se il potere, reciprocamente, si nutre della letteratura, la risposta è invece più sfumata. È certamente così per la politica francese. La politica e la letteratura hanno un rapporto molto intimo in Francia. Questa specificità affonda le sue radici molto lontano nel tempo, in particolare nel Quattordicesimo secolo, e continua ancora oggi. Non c’è stata quasi nessuna interruzione sulla scia dei personaggi che hanno saputo coniugare questi due campi. È il motivo per cui sono in Francia, non esiste nessun altro paese che sappia legare a tal punto politica e letteratura”. Giuliano da Empoli, scrittore e intellettuale italo-svizzero, ma nato a Parigi ed entrato nell’olimpo delle belles lettres grazie al “Mago del Cremlino”, formidabile romanzo sulla Russia contemporanea vincitore del Grand Prix de l’Académie française, è stato invitato dal Figaro a dialogare con l’attuale ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, che ha da poco pubblicato la sua ultima opera, “Fugue americaine”, dedicata alla vita del grande pianista russo naturalizzato statunitense Vladimir Horowitz. Ne è nato uno scambio di idee insieme entusiasmate e raffinato attorno alle due passioni che li uniscono, politica e letteratura, sullo sfondo del ristorante Drouant, lì dove ogni anno, dal 1914, si decide il vincitore del premio Goncourt.

