Come trasportare la nobile Scala nella modernità senza perdere fascino

Non sono andati a letto presto, in questi anni. Neppure quando il Covid teneva sbarrate le porte del Piermarini, quando spettacoli e pubblico erano rarefatti. Il Teatro alla Scala, la Fondazione che lo governa, il sovrintendente e direttore artistico Dominique Meyer che ha iniziato il mandato proprio nel 2020, “nel deserto” del lockdown, tutti i settori di una “struttura complessa”, o meglio di una grande azienda culturale (800 dipendenti, più della metà artisti), e il personale tecnico e gli sviluppatori digitali: nessuno ha perso un giorno per portare a termine una serie di piccole e grandi rivoluzioni di cui – come quando si è seduti in platea o nei palchi – gli spettatori godono soltanto l’effetto finale. Ma che dietro di sé hanno una logica “di osmosi”, e anche qualche insegnamento da offrire quando si parla, nel nostro paese non sempre a proposito, di gestione culturale. Rivoluzioni di cui la nuova Torre Botta in via di completamento e che consentirà di riorganizzare gli spazi di tutto il personale e il progetto della “Magnifica Fabbrica” per i laboratori e i depositi del Teatro nel Parco della Lambretta a Rubattino saranno i simboli visibili.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE