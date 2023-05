Cannes al via fra proteste sindacali, stralci di MeToo e Johnny Depp redivivo

Quest'anno le date del festival coincidono con i “100 jours d’actions et de colère” minacciati dai sindacati in risposta alla riforma di Macron, che ha alzato l’età pensionabile da 62 a 64 anni. Sarà come il maggio ’68? Non scherziamo

Il festival di Cannes si apre tra le minacce: il tappeto rosso regala troppa notorietà per non attirare proteste. Quest’anno poi le date coincidono con i “100 jours d’actions et de colère” minacciati dai sindacati in risposta ai 100 giorni che secondo Macron avrebbero dovuto placare gli animi – dopo la riforma che ha alzato l’età pensionabile da 62 a 64 anni. Terribile notizia, che i francesi stentano ad accettare. E allora protestano. I cittadini con il pentolame che fa rumore ma non danni. Mentre i lavoratori della compagnia elettrica minacciano di far mancare l’energia alle sale e ai proiettori durante il Festival. “Le Palais”, centro nevralgico delle operazioni, sostiene di aver potenziato i già previsti generatori d’emergenza.