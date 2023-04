Oggi che nessuno conversa più, ci salvano il cinema e le serie televisive

“Un piacere dilettevole e innocente, adatto a ogni età e condizione, alla portata di tutti”, diceva Jonathan Swift della conversazione. Peccato, aggiungeva, sia trascurato e strapazzato in tutti i modi. L’uomo amava la satira, da qui la proposta di vendere i neonati dei miserabili irlandesi come manicaretto per i ricchi inglesi (era il 1729, i bambini in generale e i bambini poveri in particolare non erano una risorsa scarsa). Alla conversazione tiene, e fornisce una guida: “Non parlare troppo, non parlare sempre di sé, non essere pedante, non sforzarsi di sembrare brillante, non svicolare dall’argomento, non dare battute pesanti” (e i talk-show non erano stati ancora inventati).

