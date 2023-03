Pinault salva le foto di Condé Nast dalla crisi e le espone a Palazzo Grassi

Una timeline dagli anni Dieci alla fine degli anni Settanta in una mostra dal titolo Chronorama , curata da Matthieu Humery. Si vede il passaggio dall’illustrazione alla foto, il modo in cui non solo cambiano le tecniche, ma il gusto, nella moda e negli interni, nell’architettura e nella scelta delle star

Quando gli imperi crollano serve qualcuno che dalle città in fiamme possa salvare le opere d’arte. I supereroi del lusso servono oggi a questo, salvare il salvabile di quelle istituzioni borghesi che iniziano a morire e metterlo in una teca. I Pinault, dalla nave in balia delle onde che è Condé Nast, hanno messo all’asciutto una parte del monumentale archivio fotografico di quelle riviste che hanno mostrato e fatto la storia, settato trend, raccontato i consumi, lanciato carriere, come Vogue e Vanity Fair. L’editoria rallenta la sua crisi vendendo i gioielli di famiglia, firmati da Irving Penn o da Helmut Newton. E così, per mostrare il nuovo acquisto, la nuova aggiunta alla collezione, nelle sale di Palazzo Grassi a Venezia vengono appese oltre quattrocento foto, selezionate tra i migliaia di scatti ora nelle mani di Pinault.