Tommaso Labranca, il Flaiano del trash

Il momento, immersi come siamo in un trash perenne, da Sanremo a Harry e Meghan ai virologi convertiti in esperti di geopolitica, non potrebbe essere più propizio per riscoprire Tommaso Labranca, che fu scrittore, autore televisivo, intellettuale “irregolare” e “controcorrente”, ignorato in vita e celebrato in morte (morte avvenuta nel 2016, in sordina, a soli 54 anni). Tra i suoi titoli “Andy Warhol era un coatto”, “Estasi del pecoreccio”, “Chaltron Hescon”. E poi un malloppo di saggi, articoli, fanzine, programmi, biografie di Renato Zero, Orietta Berti, Pietro Taricone, Michael Jackson, una “teoria del Trash”, e Pantigliate, paese dell’hinterland milanese, trasformato in osservatorio per raccontare l’Italia, dagli anni Ottanta in poi. Adesso l’editore Gog rimanda in libreria una raccolta stampata di uno dei suoi tanti progetti, la rivista “Labrancoteque”, enorme zibaldone di appunti, lacerti, spezzoni, critica musicale, diario degli errori. Perché Labranca è un Flaiano lombardo, tra le nebbie è a suo agio e non vi sfugge (viene in mente il recente documentario su Flaiano prodotto dalla Rai a opera di Fabrizio Corallo: e forse perché lo si è visto in questi giorni, lì Flaiano giovane tra le varie peregrinazioni era stato a un certo punto spedito a Pavia, e odiava quel clima e la mancanza di luce. Labranca invece vi sguazza, tra i paesi che finiscono tutti in “ate”). Al posto di Roma c’è Milano, nella commedia umana di Labranca: una Milano vissuta ai margini, lateralmente, ma difesa a spada tratta. In un’intervista concessa a uno sconosciuto (format interessante e segnaletico, una delle tante che popolano la rivista uscita ai tempi solo in pdf e solo in 13 numeri), risponde così all’intervistatore che sfotte la città lombarda. “Non sarà bellissima, ma è il luogo in cui sono nato e in cui ho i miei ricordi. Non capisco come mai si debba sempre mancare di rispetto a Milano. Metropoli? Di sicuro non lo è per estensione. Però qui si possono fare cose che altrove non si possono fare. Come sanno bene alcuni miei cari amici gay del Gennargentu che qui vanno in giro indisturbati vestiti come Wanda Osiris mentre a casa loro li avrebbero già dati in pasto ai mamuthones”.

