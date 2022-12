Le cose che ho imparato nel 2022

Buoni propositi per l’anno nuovo e auguri ai ladri della stazione Termini: che troviate sempre tasche vuote. Contro classifica di quel che non è importante: addio senso di colpa, complotto e vendetta. Grazie, goccine

Che cosa ho imparato nel 2022: che alla stazione Termini, trenta secondi dopo che ti hanno sfilato il telefono dalla tasca senza che tu ti sia accorto di avere una persona accanto, telefonare a te stesso urlando non è di nessuna utilità perché il telefono non soltanto è già spento, ma è già smontato, reimballato, rivenduto a pezzi oppure sta in vetrina in un negozio due strade più in là, e tu intanto hai perso il treno oltre ad avere perso tutto.